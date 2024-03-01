Отабек Журакузиев - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Отабек
|Фамилия
|Журакузиев
|Команда
|Олимпик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 апреля 2002 (22 года)
|Рост
|185
|Имя
|Отабек
|Фамилия
|Журакузиев
|Команда
|Олимпик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 апреля 2002 (22 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпик
|5
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2024
|1' -62'
|Олимпик (Ташкент)
|1:2
|Пахтакор (Ташкент)
|31'
|31.03.2024
|1' -75'
|Олимпик (Ташкент)
|1:0
|Нефтчи (Фергана)
|15.03.2024
|1' -90'
|Согдиана (Джизак)
|2:2
|Олимпик (Ташкент)
|45'
|09.03.2024
|1' -86'
|Олимпик (Ташкент)
|0:1
|Локомотив (Ташкент)
|01.03.2024
|1' -90'
|Насаф (Карши)
|2:0
|Олимпик (Ташкент)