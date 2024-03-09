Алишер Одилов - статистика
#37 | Нападающий
|Имя
|Алишер
|Фамилия
|Одилов
|Команда
|Олимпик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 июля 2001 (23 года)
|Имя
|Алишер
|Фамилия
|Одилов
|Команда
|Олимпик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 июля 2001 (23 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпик
|4
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2024
|1' -85'
|Олимпик (Ташкент)
|1:2
|Пахтакор (Ташкент)
|31.03.2024
|1' -90'
|Олимпик (Ташкент)
|1:0
|Нефтчи (Фергана)
|90'
|15.03.2024
|1' -90'
|Согдиана (Джизак)
|2:2
|Олимпик (Ташкент)
|53'
|09.03.2024
|1' -90'
|Олимпик (Ташкент)
|0:1
|Локомотив (Ташкент)
|7'