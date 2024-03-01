Шукрон Юлдашев - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Шукрон
|Фамилия
|Юлдашев
|Команда
|Олимпик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 апреля 2002 (22 года)
|Имя
|Шукрон
|Фамилия
|Юлдашев
|Команда
|Олимпик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 апреля 2002 (22 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпик
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2024
|Был в запасе
|Олимпик (Ташкент)
|1:2
|Пахтакор (Ташкент)
|31.03.2024
|Был в запасе
|Олимпик (Ташкент)
|1:0
|Нефтчи (Фергана)
|15.03.2024
|1' -90'
|Согдиана (Джизак)
|2:2
|Олимпик (Ташкент)
|09.03.2024
|Был в запасе
|Олимпик (Ташкент)
|0:1
|Локомотив (Ташкент)
|01.03.2024
|Был в запасе
|Насаф (Карши)
|2:0
|Олимпик (Ташкент)