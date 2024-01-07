Джо Гарднер - статистика
#53 | Нападающий
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Гарднер
|Команда
|Ноттингем Форест
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 июня 2005 (19 лет)
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Гарднер
|Команда
|Ноттингем Форест
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 июня 2005 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ноттингем Форест
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.02.2024
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:1
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|07.02.2024
|90' -122'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
(5:3)п
|Бристоль Сити (Бристоль)
|26.01.2024
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|17.01.2024
|Был в запасе
|Блэкпул (Блэкпул)
|2:3
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|07.01.2024
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:2
|Блэкпул (Блэкпул)