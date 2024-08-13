Льюис Кумас - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Льюис
|Фамилия
|Кумас
|Команда
|Сток Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Честер
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 сентября 2005 (18 лет)
|Имя
|Льюис
|Фамилия
|Кумас
|Команда
|Сток Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Честер
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 сентября 2005 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|63' - 90'
|Уотфорд
|3:0
|Сток Сити
|Англия. Чемпионшип, 2 тур
|13.08.2024
|1' - 78'
|Карлайл Юнайтед
|0:2
|Сток Сити
|Англия. Кубок лиги, 1 раунд
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сток Сити
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.08.2024
|1' -78'
|Карлайл Юнайтед (Карлайсл)
|0:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)