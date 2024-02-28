Akim Djibril - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Akim Djibril
|Команда
|Циттаделла
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Akim Djibril
|Команда
|Циттаделла
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|Был в запасе
|Салернитана
|2:1
|Циттаделла
|Италия. Серия В, 1 тур
|09.08.2024
|Был в запасе
|Сассуоло
|2:1
|Циттаделла
|Италия. Кубок, 1 раунд
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Циттаделла
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.05.2024
|73' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|3:0
|Циттаделла (Циттаделла)
|01.05.2024
|Был в запасе
|Комо (Комо)
|2:1
|Циттаделла (Циттаделла)
|27.04.2024
|Был в запасе
|Циттаделла (Циттаделла)
|1:1
|Феральписало (Сало)
|13.04.2024
|Был в запасе
|Циттаделла (Циттаделла)
|0:0
|Асколи (Асколи-Пичено)
|01.04.2024
|Был в запасе
|Лекко (Лекко)
|1:1
|Циттаделла (Циттаделла)
|28.02.2024
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|2:0
|Циттаделла (Циттаделла)