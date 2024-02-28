Mattia Sala - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Mattia Sala
|Команда
|Пиза
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Mattia Sala
|Команда
|Пиза
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пиза
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.05.2024
|86' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|2:1
|Пиза (Пиза)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Пиза (Пиза)
|2:2
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|16.03.2024
|Был в запасе
|Комо (Комо)
|3:1
|Пиза (Пиза)
|09.03.2024
|Был в запасе
|Пиза (Пиза)
|1:0
|Тернана (Терни)
|03.03.2024
|Был в запасе
|Циттаделла (Циттаделла)
|0:1
|Пиза (Пиза)
|28.02.2024
|Был в запасе
|Пиза (Пиза)
|2:2
|Модена (Модена)