Мильян Скрбич - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Мильян
|Фамилия
|Скрбич
|Команда
|ОКМК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 сентября 1995 (28 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Мильян
|Фамилия
|Скрбич
|Команда
|ОКМК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 сентября 1995 (28 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ОКМК
|6
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2024
|1' -46'
|ОКМК (Алмалык)
|3:4
|Насаф (Карши)
|06.04.2024
|1' -60'
|Сурхан (Термез)
|2:1
|ОКМК (Алмалык)
|29.03.2024
|1' -46'
|ОКМК (Алмалык)
|1:0
|Бунедкор (Ташкент)
|17.03.2024
|1' -70'
|ОКМК (Алмалык)
|3:1
|Динамо Сам (Самарканд)
|12'
|09.03.2024
|1' -67'
|Навбахор (Наманган)
|1:1
|ОКМК (Алмалык)
|64'
|03.03.2024
|1' -46'
|ОКМК (Алмалык)
|0:0
|Андижан (Андижан)