Бахтиер Косимов - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Бахтиер
|Фамилия
|Косимов
|Команда
|ОКМК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 октября 1995 (28 лет)
|Имя
|Бахтиер
|Фамилия
|Косимов
|Команда
|ОКМК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 октября 1995 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ОКМК
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2024
|1' -75'
|ОКМК (Алмалык)
|3:4
|Насаф (Карши)
|06.04.2024
|1' -58'
|Сурхан (Термез)
|2:1
|ОКМК (Алмалык)
|29.03.2024
|Был в запасе
|ОКМК (Алмалык)
|1:0
|Бунедкор (Ташкент)
|17.03.2024
|Был в запасе
|ОКМК (Алмалык)
|3:1
|Динамо Сам (Самарканд)
|09.03.2024
|Был в запасе
|Навбахор (Наманган)
|1:1
|ОКМК (Алмалык)
|03.03.2024
|Был в запасе
|ОКМК (Алмалык)
|0:0
|Андижан (Андижан)