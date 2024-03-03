Сардор Рахманов - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Сардор
|Отчество
|Гафур оглы
|Фамилия
|Рахманов
|Команда
|ОКМК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июля 1994 (30 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Сардор
|Отчество
|Гафур оглы
|Фамилия
|Рахманов
|Команда
|ОКМК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июля 1994 (30 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ОКМК
|6
|3
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2024
|1' -90'
|ОКМК (Алмалык)
|3:4
|Насаф (Карши)
|22'
|06.04.2024
|1' -90'
|Сурхан (Термез)
|2:1
|ОКМК (Алмалык)
|29.03.2024
|1' -90'
|ОКМК (Алмалык)
|1:0
|Бунедкор (Ташкент)
|57'
|17.03.2024
|1' -90'
|ОКМК (Алмалык)
|3:1
|Динамо Сам (Самарканд)
|65'
|09.03.2024
|1' -90'
|Навбахор (Наманган)
|1:1
|ОКМК (Алмалык)
|18'
|03.03.2024
|1' -90'
|ОКМК (Алмалык)
|0:0
|Андижан (Андижан)