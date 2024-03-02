Шохруз Норхонов - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Шохруз
|Фамилия
|Норхонов
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ташкент
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 апреля 1993 (31 год)
|Рост
|178
|Имя
|Шохруз
|Фамилия
|Норхонов
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ташкент
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 апреля 1993 (31 год)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нефтчи
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.05.2024
|1' -66'
|Кызылкум (Зарафшон)
|1:1
|Нефтчи (Фергана)
|23'
|31.03.2024
|65' -90'
|Олимпик (Ташкент)
|1:0
|Нефтчи (Фергана)
|15.03.2024
|Был в запасе
|Нефтчи (Фергана)
|1:0
|Металлург Б (Бекабад)
|10.03.2024
|84' -90'
|Динамо Сам (Самарканд)
|0:1
|Нефтчи (Фергана)
|02.03.2024
|88' -90'
|Согдиана (Джизак)
|1:2
|Нефтчи (Фергана)