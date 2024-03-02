Санжар Кодиркулов - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Санжар
|Отчество
|Бахтиер оглы
|Фамилия
|Кодиркулов
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ташкент
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 мая 1997 (27 лет)
|Рост
|165
|Имя
|Санжар
|Отчество
|Бахтиер оглы
|Фамилия
|Кодиркулов
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ташкент
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 мая 1997 (27 лет)
|Рост
|165
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нефтчи
|1
|0
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.05.2024
|89' -90'
|Кызылкум (Зарафшон)
|1:1
|Нефтчи (Фергана)
|31.03.2024
|83' -90'
|Олимпик (Ташкент)
|1:0
|Нефтчи (Фергана)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Динамо Сам (Самарканд)
|0:1
|Нефтчи (Фергана)
|02.03.2024
|Был в запасе
|Согдиана (Джизак)
|1:2
|Нефтчи (Фергана)