Диержон Туропов - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Диержон
|Отчество
|Кахрамон оглы
|Фамилия
|Туропов
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 июля 1994 (30 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Диержон
|Отчество
|Кахрамон оглы
|Фамилия
|Туропов
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 июля 1994 (30 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нефтчи
|1
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.05.2024
|1' -90'
|Кызылкум (Зарафшон)
|1:1
|Нефтчи (Фергана)
|15.03.2024
|59' -90'
|Нефтчи (Фергана)
|1:0
|Металлург Б (Бекабад)
|90'
|10.03.2024
|46' -90'
|Динамо Сам (Самарканд)
|0:1
|Нефтчи (Фергана)
|90'