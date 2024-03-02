Гулямхайдар Гулямов - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Гулямхайдар
|Фамилия
|Гулямов
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 декабря 1990 (33 года)
|Рост
|179
|Имя
|Гулямхайдар
|Фамилия
|Гулямов
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 декабря 1990 (33 года)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нефтчи
|3
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.05.2024
|66' -89'
|Кызылкум (Зарафшон)
|1:1
|Нефтчи (Фергана)
|70'
|31.03.2024
|Был в запасе
|Олимпик (Ташкент)
|1:0
|Нефтчи (Фергана)
|15.03.2024
|90' -90'
|Нефтчи (Фергана)
|1:0
|Металлург Б (Бекабад)
|10.03.2024
|1' -90'
|Динамо Сам (Самарканд)
|0:1
|Нефтчи (Фергана)
|02.03.2024
|Был в запасе
|Согдиана (Джизак)
|1:2
|Нефтчи (Фергана)