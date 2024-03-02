Мухсин Убайдуллаев - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Мухсин
|Отчество
|Хамидулло oглы
|Фамилия
|Убайдуллаев
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 июля 1994 (30 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Мухсин
|Отчество
|Хамидулло oглы
|Фамилия
|Убайдуллаев
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 июля 1994 (30 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нефтчи
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.05.2024
|Был в запасе
|Кызылкум (Зарафшон)
|1:1
|Нефтчи (Фергана)
|31.03.2024
|Был в запасе
|Олимпик (Ташкент)
|1:0
|Нефтчи (Фергана)
|15.03.2024
|Был в запасе
|Нефтчи (Фергана)
|1:0
|Металлург Б (Бекабад)
|10.03.2024
|1' -90'
|Динамо Сам (Самарканд)
|0:1
|Нефтчи (Фергана)
|70'
|02.03.2024
|Был в запасе
|Согдиана (Джизак)
|1:2
|Нефтчи (Фергана)