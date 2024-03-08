Ислом Кенжабоев - статистика
#33 | Нападающий
|Имя
|Ислом
|Отчество
|Нормурод оглы
|Фамилия
|Кенжабоев
|Команда
|Насаф
|Состав
|Основной
|Родной город
|Навои
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 сентября 1999 (24 года)
|Рост
|170
|Имя
|Ислом
|Отчество
|Нормурод оглы
|Фамилия
|Кенжабоев
|Команда
|Насаф
|Состав
|Основной
|Родной город
|Навои
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 сентября 1999 (24 года)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Насаф
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2024
|1' -88'
|ОКМК (Алмалык)
|3:4
|Насаф (Карши)
|45'
|30.03.2024
|1' -46'
|Андижан (Андижан)
|1:1
|Насаф (Карши)
|08.03.2024
|Был в запасе
|Пахтакор (Ташкент)
|0:0
|Насаф (Карши)