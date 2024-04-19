Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    2 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    3 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?

    Бакар Кардава - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Бакар
    Фамилия Кардава
    Команда Иберия 1999
    Состав Основной
    Родной город Тбилиси
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 октября 1994 (29 лет)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    15.08.2024 1' - 73' Истанбул Башакшехир 2:0 Иберия 1999 Лига конференций, 3 раунд, ответный матч
    08.08.2024 1' - 90' Иберия 1999 0:1 Истанбул Башакшехир Лига конференций, 3 раунд, первый матч
    01.08.2024 1' - 90' Партизани 0:0 Иберия 1999 Лига конференций, 2 раунд, ответный матч
    25.07.2024 1' - 90' Иберия 1999 2:0 Партизани Лига конференций, 2 раунд, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Иберия 1999 15 3 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2024 1' -90' Иберия 1999 (Тбилиси) 0:2 Колхети-1913 (Поти)
    19.05.2024 1' -90' Динамо Бт (Батуми) 2:3 Иберия 1999 (Тбилиси)
    89'
    14.05.2024 1' -90' Иберия 1999 (Тбилиси) 1:4 Дила (Гори)
    02.05.2024 1' -90' Самтредиа (Самтредиа) 0:3 Иберия 1999 (Тбилиси)
    68' 71'
    27.04.2024 1' -90' Иберия 1999 (Тбилиси) 3:3 Торпедо (Кутаиси)
    68'
    19.04.2024 1' -73' Телави (Телави) 0:3 Иберия 1999 (Тбилиси)
    26'
    15.04.2024 1' -90' Самгурали (Цхалтубо) 2:3 Иберия 1999 (Тбилиси)
    6'
    11.04.2024 1' -90' Иберия 1999 (Тбилиси) 3:1 Гагра (Тбилиси)
    06.04.2024 1' -90' Колхети-1913 (Поти) 1:2 Иберия 1999 (Тбилиси)
    02.04.2024 1' -90' Иберия 1999 (Тбилиси) 3:0 Динамо Бт (Батуми)
    29.03.2024 1' -90' Дила (Гори) 3:1 Иберия 1999 (Тбилиси)
    45'
    15.03.2024 1' -90' Иберия 1999 (Тбилиси) 1:0 Динамо Тб (Тбилиси)
    10.03.2024 1' -90' Иберия 1999 (Тбилиси) 2:2 Самтредиа (Самтредиа)
    06.03.2024 1' -90' Торпедо (Кутаиси) 2:3 Иберия 1999 (Тбилиси)
    02.03.2024 1' -90' Иберия 1999 (Тбилиси) 1:0 Телави (Телави)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+