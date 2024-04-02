Отар Мамагеишвили - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Отар
|Фамилия
|Мамагеишвили
|Команда
|Иберия 1999
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 января 2003 (21 год)
|Рост
|180
|Имя
|Отар
|Фамилия
|Мамагеишвили
|Команда
|Иберия 1999
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 января 2003 (21 год)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Иберия 1999
|12
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2024
|1' -68'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|0:2
|Колхети-1913 (Поти)
|14.05.2024
|1' -88'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|1:4
|Дила (Гори)
|10.05.2024
|1' -90'
|Динамо Тб (Тбилиси)
|1:0
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|02.05.2024
|1' -77'
|Самтредиа (Самтредиа)
|0:3
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|27.04.2024
|1' -90'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|3:3
|Торпедо (Кутаиси)
|19.04.2024
|1' -90'
|Телави (Телави)
|0:3
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|15.04.2024
|1' -90'
|Самгурали (Цхалтубо)
|2:3
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|52' 36'
|11.04.2024
|1' -72'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|3:1
|Гагра (Тбилиси)
|06.04.2024
|1' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|1:2
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|9'
|02.04.2024
|1' -88'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|3:0
|Динамо Бт (Батуми)
|85'
|29.03.2024
|1' -84'
|Дила (Гори)
|3:1
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|15.03.2024
|1' -90'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|1:0
|Динамо Тб (Тбилиси)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|2:2
|Самтредиа (Самтредиа)