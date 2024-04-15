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    Саба Мамацашвили - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Саба
    Фамилия Мамацашвили
    Команда Иберия 1999
    Состав Основной
    Родной город Тбилиси
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 августа 2002 (21 год)
    Рост 181
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.08.2024 80' - 90' Иберия 1999 0:1 Истанбул Башакшехир Лига конференций, 3 раунд, первый матч
    01.08.2024 79' - 90' Партизани 0:0 Иберия 1999 Лига конференций, 2 раунд, ответный матч
    25.07.2024 79' - 90' Иберия 1999 2:0 Партизани Лига конференций, 2 раунд, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Иберия 1999 13 3 2 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2024 46' -90' Иберия 1999 (Тбилиси) 0:2 Колхети-1913 (Поти)
    14.05.2024 46' -90' Иберия 1999 (Тбилиси) 1:4 Дила (Гори)
    90'
    10.05.2024 1' -46' Динамо Тб (Тбилиси) 1:0 Иберия 1999 (Тбилиси)
    02.05.2024 46' -90' Самтредиа (Самтредиа) 0:3 Иберия 1999 (Тбилиси)
    27.04.2024 43' -90' Иберия 1999 (Тбилиси) 3:3 Торпедо (Кутаиси)
    90'
    19.04.2024 73' -90' Телави (Телави) 0:3 Иберия 1999 (Тбилиси)
    15.04.2024 1' -46' Самгурали (Цхалтубо) 2:3 Иберия 1999 (Тбилиси)
    11.04.2024 1' -72' Иберия 1999 (Тбилиси) 3:1 Гагра (Тбилиси)
    48'
    06.04.2024 1' -65' Колхети-1913 (Поти) 1:2 Иберия 1999 (Тбилиси)
    02.04.2024 1' -90' Иберия 1999 (Тбилиси) 3:0 Динамо Бт (Батуми)
    72' 28'
    29.03.2024 1' -70' Дила (Гори) 3:1 Иберия 1999 (Тбилиси)
    5'
    15.03.2024 1' -90' Иберия 1999 (Тбилиси) 1:0 Динамо Тб (Тбилиси)
    45'
    10.03.2024 1' -83' Иберия 1999 (Тбилиси) 2:2 Самтредиа (Самтредиа)
    06.03.2024 1' -90' Торпедо (Кутаиси) 2:3 Иберия 1999 (Тбилиси)
    68'
    02.03.2024 1' -69' Иберия 1999 (Тбилиси) 1:0 Телави (Телави)
    45'
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