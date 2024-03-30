Вахтанг Салия - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Вахтанг
|Фамилия
|Салия
|Команда
|Динамо Тб
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 августа 2007 (16 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Вахтанг
|Фамилия
|Салия
|Команда
|Динамо Тб
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 августа 2007 (16 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо Тб
|14
|2
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2024
|1' -90'
|Динамо Тб (Тбилиси)
|1:2
|Динамо Бт (Батуми)
|18.05.2024
|1' -90'
|Дила (Гори)
|2:1
|Динамо Тб (Тбилиси)
|14.05.2024
|65' -90'
|Самтредиа (Самтредиа)
|0:0
|Динамо Тб (Тбилиси)
|10.05.2024
|1' -90'
|Динамо Тб (Тбилиси)
|1:0
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|02.05.2024
|1' -75'
|Торпедо (Кутаиси)
|0:0
|Динамо Тб (Тбилиси)
|26.04.2024
|1' -89'
|Динамо Тб (Тбилиси)
|0:0
|Телави (Телави)
|20.04.2024
|1' -68'
|Самгурали (Цхалтубо)
|3:1
|Динамо Тб (Тбилиси)
|08.04.2024
|1' -40'
|Динамо Бт (Батуми)
|2:0
|Динамо Тб (Тбилиси)
|03.04.2024
|1' -90'
|Динамо Тб (Тбилиси)
|2:2
|Дила (Гори)
|84' 29'
|30.03.2024
|1' -90'
|Динамо Тб (Тбилиси)
|1:1
|Самтредиа (Самтредиа)
|89' 66'
|15.03.2024
|1' -86'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|1:0
|Динамо Тб (Тбилиси)
|10.03.2024
|1' -90'
|Динамо Тб (Тбилиси)
|1:0
|Торпедо (Кутаиси)
|33'
|06.03.2024
|63' -90'
|Телави (Телави)
|4:0
|Динамо Тб (Тбилиси)
|02.03.2024
|1' -90'
|Динамо Тб (Тбилиси)
|2:0
|Самгурали (Цхалтубо)