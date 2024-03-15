Нодар Ломинадзе - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Нодар
|Фамилия
|Ломинадзе
|Команда
|Динамо Тб
|Состав
|Основной
|Родной город
|Озургети
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 апреля 2002 (22 года)
|Рост
|194
|Имя
|Нодар
|Фамилия
|Ломинадзе
|Команда
|Динамо Тб
|Состав
|Основной
|Родной город
|Озургети
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 апреля 2002 (22 года)
|Рост
|194
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо Тб
|8
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2024
|80' -90'
|Динамо Тб (Тбилиси)
|1:2
|Динамо Бт (Батуми)
|10.05.2024
|82' -90'
|Динамо Тб (Тбилиси)
|1:0
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|26.04.2024
|60' -90'
|Динамо Тб (Тбилиси)
|0:0
|Телави (Телави)
|90'
|20.04.2024
|68' -90'
|Самгурали (Цхалтубо)
|3:1
|Динамо Тб (Тбилиси)
|16.04.2024
|Был в запасе
|Гагра (Тбилиси)
|0:2
|Динамо Тб (Тбилиси)
|12.04.2024
|Был в запасе
|Динамо Тб (Тбилиси)
|0:0
|Колхети-1913 (Поти)
|08.04.2024
|1' -70'
|Динамо Бт (Батуми)
|2:0
|Динамо Тб (Тбилиси)
|6'
|03.04.2024
|70' -90'
|Динамо Тб (Тбилиси)
|2:2
|Дила (Гори)
|30.03.2024
|1' -90'
|Динамо Тб (Тбилиси)
|1:1
|Самтредиа (Самтредиа)
|15.03.2024
|1' -90'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|1:0
|Динамо Тб (Тбилиси)
|14'
|10.03.2024
|1' -90'
|Динамо Тб (Тбилиси)
|1:0
|Торпедо (Кутаиси)
|48'
|06.03.2024
|1' -46'
|Телави (Телави)
|4:0
|Динамо Тб (Тбилиси)
|02.03.2024
|1' -70'
|Динамо Тб (Тбилиси)
|2:0
|Самгурали (Цхалтубо)