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    Сандэй Харуна - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Сандэй
    Фамилия Харуна
    Команда Динамо Тб
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 июня 2005 (19 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо Тб 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2024 Был в запасе Динамо Тб (Тбилиси) 1:2 Динамо Бт (Батуми)
    16.04.2024 Был в запасе Гагра (Тбилиси) 0:2 Динамо Тб (Тбилиси)
    12.04.2024 Был в запасе Динамо Тб (Тбилиси) 0:0 Колхети-1913 (Поти)
    08.04.2024 Был в запасе Динамо Бт (Батуми) 2:0 Динамо Тб (Тбилиси)
    03.04.2024 70' -90' Динамо Тб (Тбилиси) 2:2 Дила (Гори)
    30.03.2024 Был в запасе Динамо Тб (Тбилиси) 1:1 Самтредиа (Самтредиа)
    15.03.2024 Был в запасе Иберия 1999 (Тбилиси) 1:0 Динамо Тб (Тбилиси)
    10.03.2024 Был в запасе Динамо Тб (Тбилиси) 1:0 Торпедо (Кутаиси)
    06.03.2024 Был в запасе Телави (Телави) 4:0 Динамо Тб (Тбилиси)
    02.03.2024 Был в запасе Динамо Тб (Тбилиси) 2:0 Самгурали (Цхалтубо)
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