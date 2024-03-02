Лука Салуквадзе - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Салуквадзе
|Команда
|Динамо Тб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 января 2003 (21 год)
|Рост
|184
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Салуквадзе
|Команда
|Динамо Тб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 января 2003 (21 год)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо Тб
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2024
|1' -46'
|Телави (Телави)
|4:0
|Динамо Тб (Тбилиси)
|02.03.2024
|Был в запасе
|Динамо Тб (Тбилиси)
|2:0
|Самгурали (Цхалтубо)