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    Джошуа Акпудже - статистика

    #44 | Защитник
    Имя Джошуа
    Фамилия Акпудже
    Команда Ильвес
    Состав Основной
    Родной город Лагос
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 июля 1998 (26 лет)
    Рост 192
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.08.2024 1' - 90' КуПС 1:0 Ильвес Финляндия. Вейккауслига, 20 тур
    15.08.2024 90' - 90' Юргорден 3:1 Ильвес Лига конференций, 3 раунд, ответный матч
    90'
    11.08.2024 1' - 90' Ильвес 2:0 Мариехамн Финляндия. Вейккауслига, 19 тур
    08.08.2024 Был в запасе Ильвес 1:1 Юргорден Лига конференций, 3 раунд, первый матч
    31.07.2024 106' - 123' Аустрия 4:4
    (4:5)п         		Ильвес Лига конференций, 2 раунд, ответный матч
    25.07.2024 Был в запасе Ильвес 2:1 Аустрия Лига конференций, 2 раунд, первый матч
    21.07.2024 Был в запасе Ильвес 3:2 ВПС Финляндия. Вейккауслига, 16 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо Тб 7 0 0 4 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2024 58' -82' Дила (Гори) 2:1 Динамо Тб (Тбилиси)
    82'
    14.05.2024 1' -90' Самтредиа (Самтредиа) 0:0 Динамо Тб (Тбилиси)
    10.05.2024 Был в запасе Динамо Тб (Тбилиси) 1:0 Иберия 1999 (Тбилиси)
    02.05.2024 59' -90' Торпедо (Кутаиси) 0:0 Динамо Тб (Тбилиси)
    20.04.2024 1' -90' Самгурали (Цхалтубо) 3:1 Динамо Тб (Тбилиси)
    76'
    16.04.2024 1' -90' Гагра (Тбилиси) 0:2 Динамо Тб (Тбилиси)
    31'
    12.04.2024 1' -90' Динамо Тб (Тбилиси) 0:0 Колхети-1913 (Поти)
    74'
    08.04.2024 Был в запасе Динамо Бт (Батуми) 2:0 Динамо Тб (Тбилиси)
    03.04.2024 Был в запасе Динамо Тб (Тбилиси) 2:2 Дила (Гори)
    30.03.2024 Был в запасе Динамо Тб (Тбилиси) 1:1 Самтредиа (Самтредиа)
    15.03.2024 46' -90' Иберия 1999 (Тбилиси) 1:0 Динамо Тб (Тбилиси)
    10.03.2024 Был в запасе Динамо Тб (Тбилиси) 1:0 Торпедо (Кутаиси)
    06.03.2024 1' -90' Телави (Телави) 4:0 Динамо Тб (Тбилиси)
    75'
    02.03.2024 1' -90' Динамо Тб (Тбилиси) 2:0 Самгурали (Цхалтубо)
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