Джошуа Акпудже - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Джошуа
|Фамилия
|Акпудже
|Команда
|Ильвес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лагос
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 июля 1998 (26 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Джошуа
|Фамилия
|Акпудже
|Команда
|Ильвес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лагос
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 июля 1998 (26 лет)
|Рост
|192
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|1' - 90'
|КуПС
|1:0
|Ильвес
|Финляндия. Вейккауслига, 20 тур
|15.08.2024
|90' - 90'
|Юргорден
|3:1
|Ильвес
|Лига конференций, 3 раунд, ответный матч
|90'
|11.08.2024
|1' - 90'
|Ильвес
|2:0
|Мариехамн
|Финляндия. Вейккауслига, 19 тур
|08.08.2024
|Был в запасе
|Ильвес
|1:1
|Юргорден
|Лига конференций, 3 раунд, первый матч
|31.07.2024
|106' - 123'
|Аустрия
|
4:4
(4:5)п
|Ильвес
|Лига конференций, 2 раунд, ответный матч
|25.07.2024
|Был в запасе
|Ильвес
|2:1
|Аустрия
|Лига конференций, 2 раунд, первый матч
|21.07.2024
|Был в запасе
|Ильвес
|3:2
|ВПС
|Финляндия. Вейккауслига, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо Тб
|7
|0
|0
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2024
|58' -82'
|Дила (Гори)
|2:1
|Динамо Тб (Тбилиси)
|82'
|14.05.2024
|1' -90'
|Самтредиа (Самтредиа)
|0:0
|Динамо Тб (Тбилиси)
|10.05.2024
|Был в запасе
|Динамо Тб (Тбилиси)
|1:0
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|02.05.2024
|59' -90'
|Торпедо (Кутаиси)
|0:0
|Динамо Тб (Тбилиси)
|20.04.2024
|1' -90'
|Самгурали (Цхалтубо)
|3:1
|Динамо Тб (Тбилиси)
|76'
|16.04.2024
|1' -90'
|Гагра (Тбилиси)
|0:2
|Динамо Тб (Тбилиси)
|31'
|12.04.2024
|1' -90'
|Динамо Тб (Тбилиси)
|0:0
|Колхети-1913 (Поти)
|74'
|08.04.2024
|Был в запасе
|Динамо Бт (Батуми)
|2:0
|Динамо Тб (Тбилиси)
|03.04.2024
|Был в запасе
|Динамо Тб (Тбилиси)
|2:2
|Дила (Гори)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Динамо Тб (Тбилиси)
|1:1
|Самтредиа (Самтредиа)
|15.03.2024
|46' -90'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|1:0
|Динамо Тб (Тбилиси)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Динамо Тб (Тбилиси)
|1:0
|Торпедо (Кутаиси)
|06.03.2024
|1' -90'
|Телави (Телави)
|4:0
|Динамо Тб (Тбилиси)
|75'
|02.03.2024
|1' -90'
|Динамо Тб (Тбилиси)
|2:0
|Самгурали (Цхалтубо)