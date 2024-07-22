Franco Frías - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Franco Frías
|Команда
|Унион Эспаньола
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Franco Frías
|Команда
|Унион Эспаньола
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.08.2024
|1' - 84'
|Кокимбо Унидо
|2:2
|Унион Эспаньола
|Чили. Примера, 18 тур
|69'
|27.07.2024
|1' - 41'
|Унион Эспаньола
|2:1
|Кобресаль
|Чили. Примера, 17 тур
|22.07.2024
|1' - 77'
|Коло-Коло
|2:1
|Унион Эспаньола
|Чили. Примера, 16 тур
|13'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч