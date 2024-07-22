Lucas Soto - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Lucas Soto
|Команда
|Коло-Коло
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Lucas Soto
|Команда
|Коло-Коло
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|72' - 90'
|Коло-Коло
|2:0
|Кокимбо Унидо
|Чили. Примера, 20 тур
|14.08.2024
|Был в запасе
|Коло-Коло
|1:0
|Атлетико Хуниор
|Кубок Либертадорес, 1/8 финала, первый матч
|22.07.2024
|77' - 90'
|Коло-Коло
|2:1
|Унион Эспаньола
|Чили. Примера, 16 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч