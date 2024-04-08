Cheche Danyil - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Cheche Danyil
|Команда
|Верес
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Cheche Danyil
|Команда
|Верес
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|Был в запасе
|Верес
|0:2
|Кривбасс
|Украина. Премьер-лига, 3 тур
|09.08.2024
|Был в запасе
|Верес
|1:2
|Динамо
|Украина. Премьер-лига, 17 тур
|03.08.2024
|Был в запасе
|Верес
|0:0
|Карпаты
|Украина. Премьер-лига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Полесье
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2024
|90' -90'
|Полесье (Житомир)
|2:0
|Шахтер (Донецк)
|19.05.2024
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|3:2
|Полесье (Житомир)
|13.05.2024
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:1
|Полесье (Житомир)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Полесье (Житомир)
|1:1
|Заря (Луганск)
|29.04.2024
|Был в запасе
|Полесье (Житомир)
|1:0
|Ворскла (Полтава)
|21.04.2024
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|3:0
|Полесье (Житомир)
|08.04.2024
|Был в запасе
|Минай (Минай)
|2:3
|Полесье (Житомир)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Полесье (Житомир)
|1:4
|Черноморец (Одесса)
|16.03.2024
|Был в запасе
|Оболонь (Киев)
|1:0
|Полесье (Житомир)
|09.03.2024
|Был в запасе
|Полесье (Житомир)
|1:2
|Александрия (Александрия)
|01.03.2024
|Был в запасе
|Полесье (Житомир)
|0:1
|ЛНЗ (Черкасы)
|25.02.2024
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|1:1
|Полесье (Житомир)