Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    2 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    3 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?

    Cheche Danyil - статистика

    #44 | Защитник
    Имя Cheche Danyil
    Команда Верес
    Состав Основной
    Позиция Защитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.08.2024 Был в запасе Верес 0:2 Кривбасс Украина. Премьер-лига, 3 тур
    09.08.2024 Был в запасе Верес 1:2 Динамо Украина. Премьер-лига, 17 тур
    03.08.2024 Был в запасе Верес 0:0 Карпаты Украина. Премьер-лига, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Полесье 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.05.2024 90' -90' Полесье (Житомир) 2:0 Шахтер (Донецк)
    19.05.2024 Был в запасе Металлист 1925 (Харьков) 3:2 Полесье (Житомир)
    13.05.2024 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 0:1 Полесье (Житомир)
    05.05.2024 Был в запасе Полесье (Житомир) 1:1 Заря (Луганск)
    29.04.2024 Был в запасе Полесье (Житомир) 1:0 Ворскла (Полтава)
    21.04.2024 Был в запасе Динамо (Киев) 3:0 Полесье (Житомир)
    08.04.2024 Был в запасе Минай (Минай) 2:3 Полесье (Житомир)
    30.03.2024 Был в запасе Полесье (Житомир) 1:4 Черноморец (Одесса)
    16.03.2024 Был в запасе Оболонь (Киев) 1:0 Полесье (Житомир)
    09.03.2024 Был в запасе Полесье (Житомир) 1:2 Александрия (Александрия)
    01.03.2024 Был в запасе Полесье (Житомир) 0:1 ЛНЗ (Черкасы)
    25.02.2024 Был в запасе Рух (Львов) 1:1 Полесье (Житомир)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+