Matías Campos López - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Matías Campos López
|Команда
|Эвертон Винья-дель-Мар
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Matías Campos López
|Команда
|Эвертон Винья-дель-Мар
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.08.2024
|Был в запасе
|Эвертон Винья-дель-Мар
|1:1
|О'Хиггинс
|Чили. Примера, 3 тур
|27.07.2024
|1' - 90'
|Эвертон Винья-дель-Мар
|0:1
|Депортес Икике
|Чили. Примера, 17 тур
|21.07.2024
|Был в запасе
|Палестино
|1:3
|Эвертон Винья-дель-Мар
|Чили. Примера, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч