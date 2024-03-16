Yaroslav Protsenko - статистика
#23 | Вратарь
|Имя
|Yaroslav Protsenko
|Команда
|Металлист 1925
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Имя
|Yaroslav Protsenko
|Команда
|Металлист 1925
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист 1925
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2024
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|1:2
|Верес (Ровно)
|19.05.2024
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|3:2
|Полесье (Житомир)
|12.05.2024
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|3:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|04.05.2024
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|3:2
|Ворскла (Полтава)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|3:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|22.04.2024
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|1:1
|Оболонь (Киев)
|15.04.2024
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|1:1
|Днепр-1 (Днепр)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|1:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|31.03.2024
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|2:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|16.03.2024
|1' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|1:4
|Рух (Львов)
|08.03.2024
|1' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|1:1
|ЛНЗ (Черкасы)
|02.03.2024
|Был в запасе
|Минай (Минай)
|2:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|25.02.2024
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|2:4
|Динамо (Киев)