Kyrylo Prokopchuk - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Kyrylo Prokopchuk
|Команда
|Минай
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Kyrylo Prokopchuk
|Команда
|Минай
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Минай
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2024
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|3:0
|Минай (Минай)
|19.05.2024
|1' -90'
|Минай (Минай)
|3:2
|Колос (Ковалевка)
|11.05.2024
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|1:3
|Минай (Минай)
|06.05.2024
|Был в запасе
|Верес (Ровно)
|3:1
|Минай (Минай)
|31.03.2024
|1' -90'
|Минай (Минай)
|2:2
|Александрия (Александрия)
|23.03.2024
|1' -90'
|ЛНЗ (Черкасы)
|1:2
|Минай (Минай)
|12.03.2024
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|2:0
|Минай (Минай)
|07.03.2024
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|2:0
|Минай (Минай)
|02.03.2024
|1' -90'
|Минай (Минай)
|2:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|25.02.2024
|1' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|1:1
|Минай (Минай)