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    Fidel Barajas - статистика

    #29 | Полузащитник
    Имя Fidel Barajas
    Команда Гвадалахара
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.08.2024 Был в запасе Гвадалахара 2:2
    (4:5)п         		Лос-Анджелес Гэлакси Кубок лиг Северной Америки, 3 тур
    28.07.2024 Был в запасе Гвадалахара 1:1
    (4:5)п         		Сан-Хосе Кубок лиг Северной Америки, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реал Солт-Лейк 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.06.2024 Был в запасе Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    20.06.2024 1' -90' Канзаc Сити (Канзас-Сити) 3:4 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    16.06.2024 Был в запасе Монреаль (Монреаль) 0:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    02.06.2024 Был в запасе Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 5:1 Остин (Остин)
    30.05.2024 Был в запасе Сиэтл (Сиэтл) 1:1 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    26.05.2024 Был в запасе Даллас (Даллас) 3:3 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    19.05.2024 Был в запасе Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 5:3 Колорадо (Денвер)
    16.05.2024 Был в запасе Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 2:0 Сиэтл (Сиэтл)
    12.05.2024 Был в запасе Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 2:2 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    05.05.2024 1' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 1:0 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
    28.04.2024 1' -90' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 1:2 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    21.04.2024 1' -90' Чикаго Файр (Чикаго) 0:4 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    14.04.2024 Был в запасе Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 0:0 Коламбус (Коламбус)
    07.04.2024 Был в запасе Миннесота Юнайтед (Миннесота) 1:1 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    24.03.2024 1' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 1:2 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    10.03.2024 Был в запасе Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 1:2 Колорадо (Денвер)
    02.03.2024 Был в запасе Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 3:0 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    25.02.2024 Был в запасе Сент-Луис (Сент-Луис) 1:1 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
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