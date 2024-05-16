Fidel Barajas - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Fidel Barajas
|Команда
|Гвадалахара
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Fidel Barajas
|Команда
|Гвадалахара
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.08.2024
|Был в запасе
|Гвадалахара
|
2:2
(4:5)п
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Кубок лиг Северной Америки, 3 тур
|28.07.2024
|Был в запасе
|Гвадалахара
|
1:1
(4:5)п
|Сан-Хосе
|Кубок лиг Северной Америки, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал Солт-Лейк
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.06.2024
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|0:1
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|20.06.2024
|1' -90'
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|3:4
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|16.06.2024
|Был в запасе
|Монреаль (Монреаль)
|0:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|02.06.2024
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|5:1
|Остин (Остин)
|30.05.2024
|Был в запасе
|Сиэтл (Сиэтл)
|1:1
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|26.05.2024
|Был в запасе
|Даллас (Даллас)
|3:3
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|19.05.2024
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|5:3
|Колорадо (Денвер)
|16.05.2024
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|2:0
|Сиэтл (Сиэтл)
|12.05.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|2:2
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|05.05.2024
|1' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|1:0
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|28.04.2024
|1' -90'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|1:2
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|21.04.2024
|1' -90'
|Чикаго Файр (Чикаго)
|0:4
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|0:0
|Коламбус (Коламбус)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|1:1
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|24.03.2024
|1' -90'
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|1:2
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|1:2
|Колорадо (Денвер)
|02.03.2024
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|3:0
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|25.02.2024
|Был в запасе
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|1:1
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)