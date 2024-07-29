Nicolás Orellana - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Nicolás Orellana
|Команда
|Аудакс Итальяно
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Nicolás Orellana
|Команда
|Аудакс Итальяно
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|1' - 82'
|Аудакс Итальяно
|2:1
|Универсидад Католика
|Чили. Примера, 20 тур
|11.08.2024
|1' - 64'
|Аудакс Итальяно
|1:1
|Унион Эспаньола
|Чили. Примера, 4 тур
|39'
|29.07.2024
|1' - 77'
|Аудакс Итальяно
|1:0
|Универсидад де Чили
|Чили. Примера, 17 тур
|11'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
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|Дата
|Минуты
|Матч