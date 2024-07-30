Juan Leiva - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Juan Leiva
|Команда
|Кобрелоа
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Juan Leiva
|Команда
|Кобрелоа
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|1' - 90'
|Унион Эспаньола
|3:0
|Кобрелоа
|Чили. Примера, 20 тур
|10.08.2024
|1' - 90'
|Кобрелоа
|2:0
|Унион Ла Калера
|Чили. Примера, 19 тур
|04.08.2024
|1' - 90'
|Кобресаль
|2:2
|Кобрелоа
|Чили. Примера, 18 тур
|43'
|30.07.2024
|1' - 90'
|Кобрелоа
|3:1
|Палестино
|Чили. Примера, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч