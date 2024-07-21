Ariel Martínez - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Ariel Martínez
|Команда
|Палестино
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Ariel Martínez
|Команда
|Палестино
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.08.2024
|1' - 72'
|Палестино
|4:1
|О'Хиггинс
|Чили. Примера, 19 тур
|72'
|04.08.2024
|1' - 90'
|Универсидад Католика
|1:1
|Палестино
|Чили. Примера, 18 тур
|30.07.2024
|1' - 90'
|Кобрелоа
|3:1
|Палестино
|Чили. Примера, 17 тур
|26.07.2024
|1' - 72'
|Куяба
|1:2
|Палестино
|Копа Судамерикана, 1/16 финала, ответный матч
|62' 43'
|21.07.2024
|63' - 90'
|Палестино
|1:3
|Эвертон Винья-дель-Мар
|Чили. Примера, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч