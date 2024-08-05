Kliver Moreno - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Kliver Moreno
|Команда
|Депортиво
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Kliver Moreno
|Команда
|Депортиво
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|56' - 90'
|Депортиво
|1:2
|Универсидад Католика
|Эквадор. Серия А, 3 тур
|79'
|10.08.2024
|72' - 90'
|Депортиво
|1:2
|Оренсе
|Эквадор. Серия А, 2 тур
|05.08.2024
|Был в запасе
|Эмелек
|0:1
|Депортиво
|Эквадор. Серия А, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч