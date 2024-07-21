Darko Stojanović - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Darko Stojanović
|Команда
|Нови Пазар
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Darko Stojanović
|Команда
|Нови Пазар
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|Был в запасе
|Нови Пазар
|0:1
|Младост
|Сербия. Суперлига, 5 тур
|10.08.2024
|Был в запасе
|Црвена Звезда
|4:0
|Нови Пазар
|Сербия. Суперлига, 4 тур
|03.08.2024
|Был в запасе
|Нови Пазар
|0:0
|ОФК
|Сербия. Суперлига, 3 тур
|21.07.2024
|76' - 90'
|Нови Пазар
|2:2
|Спартак
|Сербия. Суперлига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч