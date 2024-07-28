José Flores - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|José Flores
|Команда
|Роял Пари
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|José Flores
|Команда
|Роял Пари
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.08.2024
|1' - 46'
|Ориенте Петролеро
|0:0
|Роял Пари
|Боливия. Примера, Клаусура, 10 тур
|04.08.2024
|1' - 81'
|Роял Пари
|0:1
|Боливар
|Боливия. Примера, Клаусура, 9 тур
|28.07.2024
|Был в запасе
|Хорхе Вильстерманн
|2:0
|Роял Пари
|Боливия. Примера, Клаусура, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч