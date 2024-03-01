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    Наврузбек Иминжонов - статистика

    #25 | Нападающий
    Имя Наврузбек
    Фамилия Иминжонов
    Команда Навбахор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 марта 2004 (20 лет)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Навбахор 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.05.2024 80' -90' Согдиана (Джизак) 1:2 Навбахор (Наманган)
    05.05.2024 83' -90' Навбахор (Наманган) 4:0 Локомотив (Ташкент)
    31.03.2024 Был в запасе Навбахор (Наманган) 2:2 Сурхан (Термез)
    17.03.2024 89' -90' Бунедкор (Ташкент) 2:2 Навбахор (Наманган)
    09.03.2024 Был в запасе Навбахор (Наманган) 1:1 ОКМК (Алмалык)
    01.03.2024 Был в запасе Навбахор (Наманган) 3:1 Динамо Сам (Самарканд)
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