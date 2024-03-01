Сиаваш Агназари - статистика
#99 | Полузащитник
|Имя
|Сиаваш
|Фамилия
|Агназари
|Команда
|Навбахор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тегеран
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 августа 1995 (29 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Сиаваш
|Фамилия
|Агназари
|Команда
|Навбахор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тегеран
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 августа 1995 (29 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Навбахор
|3
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.05.2024
|Был в запасе
|Согдиана (Джизак)
|1:2
|Навбахор (Наманган)
|05.05.2024
|83' -90'
|Навбахор (Наманган)
|4:0
|Локомотив (Ташкент)
|90'
|31.03.2024
|1' -33'
|Навбахор (Наманган)
|2:2
|Сурхан (Термез)
|17.03.2024
|Был в запасе
|Бунедкор (Ташкент)
|2:2
|Навбахор (Наманган)
|09.03.2024
|Был в запасе
|Навбахор (Наманган)
|1:1
|ОКМК (Алмалык)
|01.03.2024
|1' -46'
|Навбахор (Наманган)
|3:1
|Динамо Сам (Самарканд)