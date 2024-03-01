Иброхим Юлдошев - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Иброхим
|Отчество
|Олимжон оглы
|Фамилия
|Юлдошев
|Команда
|Навбахор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ташкент
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июня 1999 (25 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Иброхим
|Отчество
|Олимжон оглы
|Фамилия
|Юлдошев
|Команда
|Навбахор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ташкент
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июня 1999 (25 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Навбахор
|4
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.05.2024
|81' -90'
|Согдиана (Джизак)
|1:2
|Навбахор (Наманган)
|90'
|05.05.2024
|70' -90'
|Навбахор (Наманган)
|4:0
|Локомотив (Ташкент)
|31.03.2024
|Был в запасе
|Навбахор (Наманган)
|2:2
|Сурхан (Термез)
|17.03.2024
|1' -90'
|Бунедкор (Ташкент)
|2:2
|Навбахор (Наманган)
|09.03.2024
|1' -90'
|Навбахор (Наманган)
|1:1
|ОКМК (Алмалык)
|90'
|01.03.2024
|1' -90'
|Навбахор (Наманган)
|3:1
|Динамо Сам (Самарканд)