Асад Собиржонов - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Асад
|Отчество
|Сохибжон оглы
|Фамилия
|Собиржонов
|Команда
|Навбахор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 августа 2000 (24 года)
|Рост
|175
|Имя
|Асад
|Отчество
|Сохибжон оглы
|Фамилия
|Собиржонов
|Команда
|Навбахор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 августа 2000 (24 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Навбахор
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.05.2024
|1' -81'
|Согдиана (Джизак)
|1:2
|Навбахор (Наманган)
|05.05.2024
|1' -78'
|Навбахор (Наманган)
|4:0
|Локомотив (Ташкент)
|31.03.2024
|33' -90'
|Навбахор (Наманган)
|2:2
|Сурхан (Термез)
|17.03.2024
|1' -46'
|Бунедкор (Ташкент)
|2:2
|Навбахор (Наманган)
|09.03.2024
|62' -90'
|Навбахор (Наманган)
|1:1
|ОКМК (Алмалык)
|01.03.2024
|66' -90'
|Навбахор (Наманган)
|3:1
|Динамо Сам (Самарканд)