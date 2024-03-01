Аброрбек Исмоилов - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Аброрбек
|Отчество
|Зокиржон оглы
|Фамилия
|Исмоилов
|Команда
|Навбахор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 января 1998 (26 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Аброрбек
|Отчество
|Зокиржон оглы
|Фамилия
|Исмоилов
|Команда
|Навбахор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 января 1998 (26 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Навбахор
|5
|1
|2
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.05.2024
|1' -90'
|Согдиана (Джизак)
|1:2
|Навбахор (Наманган)
|82'
|05.05.2024
|1' -70'
|Навбахор (Наманган)
|4:0
|Локомотив (Ташкент)
|29'
|31.03.2024
|79' -90'
|Навбахор (Наманган)
|2:2
|Сурхан (Термез)
|17.03.2024
|1' -90'
|Бунедкор (Ташкент)
|2:2
|Навбахор (Наманган)
|32'
|09.03.2024
|1' -77'
|Навбахор (Наманган)
|1:1
|ОКМК (Алмалык)
|53'
|01.03.2024
|1' -66'
|Навбахор (Наманган)
|3:1
|Динамо Сам (Самарканд)
|18'