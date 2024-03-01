Нурбол Ануарбеков - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Нурбол
|Отчество
|Сериккалиевич
|Фамилия
|Ануарбеков
|Команда
|Женис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Экибастус
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 июля 1998 (26 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Нурбол
|Отчество
|Сериккалиевич
|Фамилия
|Ануарбеков
|Команда
|Женис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Экибастус
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 июля 1998 (26 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Женис
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.05.2024
|Был в запасе
|Женис (Астана)
|0:2
|Кайрат (Алматы)
|04.05.2024
|82' -90'
|Женис (Астана)
|1:2
|Елимай (Семей)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Женис (Астана)
|1:0
|Туран (Туркестан)
|06.04.2024
|77' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|4:0
|Женис (Астана)
|31.03.2024
|Был в запасе
|Актобе (Актобе)
|3:0
|Женис (Астана)
|07.03.2024
|90' -90'
|Женис (Астана)
|1:0
|Шахтер (Караганда)
|01.03.2024
|90' -90'
|Астана (Астана)
|2:0
|Женис (Астана)