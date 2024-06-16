Боде Идальго - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Боде
|Фамилия
|Идальго
|Команда
|Реал Солт-Лейк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 февраля 2002 (22 года)
|Рост
|180
|Имя
|Боде
|Фамилия
|Идальго
|Команда
|Реал Солт-Лейк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 февраля 2002 (22 года)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.08.2024
|1' - 90'
|Динамо Хьюстон
|3:0
|Реал Солт-Лейк
|Кубок лиг Северной Америки, 3 тур
|02.08.2024
|1' - 90'
|Реал Солт-Лейк
|2:1
|Атлас
|Кубок лиг Северной Америки, 2 тур
|34'
|21.07.2024
|62' - 90'
|Колорадо
|3:2
|Реал Солт-Лейк
|США. МЛС, 37 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал Солт-Лейк
|21
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.07.2024
|62' -90'
|Колорадо (Денвер)
|3:2
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|18.07.2024
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|1:1
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|14.07.2024
|1' -90'
|Портленд (Портленд)
|3:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|07.07.2024
|1' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|5:2
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|04.07.2024
|1' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|3:2
|Динамо Хьюстон (Хьюстон)
|22'
|23.06.2024
|1' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|0:1
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|20.06.2024
|46' -90'
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|3:4
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|16.06.2024
|1' -90'
|Монреаль (Монреаль)
|0:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|02.06.2024
|63' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|5:1
|Остин (Остин)
|12.05.2024
|1' -17'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|2:2
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|05.05.2024
|59' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|1:0
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|28.04.2024
|1' -90'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|1:2
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|21.04.2024
|1' -90'
|Чикаго Файр (Чикаго)
|0:4
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|14.04.2024
|90' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|0:0
|Коламбус (Коламбус)
|07.04.2024
|73' -90'
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|1:1
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|31.03.2024
|1' -57'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|3:1
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|28'
|24.03.2024
|1' -86'
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|1:2
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|10.03.2024
|1' -83'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|1:2
|Колорадо (Денвер)
|40'
|02.03.2024
|1' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|3:0
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|25.02.2024
|1' -90'
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|1:1
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|22.02.2024
|86' -90'
|Интер (Майами)
|2:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)