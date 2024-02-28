Джейден Даннс - статистика
#76 | Нападающий
|Имя
|Джейден
|Фамилия
|Даннс
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Ливерпуль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 января 2006 (18 лет)
|Имя
|Джейден
|Фамилия
|Даннс
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Ливерпуль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 января 2006 (18 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ливерпуль
|1
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.03.2024
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|4:3
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|28.02.2024
|63' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|3:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|73' 88'