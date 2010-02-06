Кьелл-Руне Селлин - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Кьелл-Руне
|Фамилия
|Селлин
|Команда
|Олесунн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Намсос
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 июня 1989 (33 года)
|Рост
|179
|Вес
|70
|Имя
|Кьелл-Руне
|Фамилия
|Селлин
|Команда
|Олесунн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Намсос
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 июня 1989 (33 года)
|Рост
|179
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Русенборг
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.02.2010
|74' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|1:4
|ЦСКА (Москва)