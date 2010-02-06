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    Кьелл-Руне Селлин - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Кьелл-Руне
    Фамилия Селлин
    Команда Олесунн
    Состав Основной
    Родной город Намсос
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 июня 1989 (33 года)
    Рост 179
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Русенборг 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.02.2010 74' -90' Русенборг (Тронхейм) 1:4 ЦСКА (Москва)
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