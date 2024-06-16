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    Эндрю Броди - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Эндрю
    Фамилия Броди
    Команда Реал Солт-Лейк
    Состав Основной
    Родной город Орландо
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 мая 1995 (29 лет)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.08.2024 46' - 90' Динамо Хьюстон 3:0 Реал Солт-Лейк Кубок лиг Северной Америки, 3 тур
    02.08.2024 90' - 90' Реал Солт-Лейк 2:1 Атлас Кубок лиг Северной Америки, 2 тур
    21.07.2024 1' - 62' Колорадо 3:2 Реал Солт-Лейк США. МЛС, 37 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реал Солт-Лейк 25 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.07.2024 1' -62' Колорадо (Денвер) 3:2 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    18.07.2024 73' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1:1 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    14.07.2024 1' -90' Портленд (Портленд) 3:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    07.07.2024 46' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 5:2 Атланта Юнайтед (Атланта)
    04.07.2024 1' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 3:2 Динамо Хьюстон (Хьюстон)
    55'
    23.06.2024 1' -82' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    20.06.2024 1' -46' Канзаc Сити (Канзас-Сити) 3:4 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    16.06.2024 1' -90' Монреаль (Монреаль) 0:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    02.06.2024 1' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 5:1 Остин (Остин)
    45'
    30.05.2024 83' -90' Сиэтл (Сиэтл) 1:1 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    26.05.2024 1' -90' Даллас (Даллас) 3:3 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    19.05.2024 1' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 5:3 Колорадо (Денвер)
    16.05.2024 1' -46' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 2:0 Сиэтл (Сиэтл)
    12.05.2024 17' -90' Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 2:2 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    05.05.2024 1' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 1:0 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
    28.04.2024 90' -90' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 1:2 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    21.04.2024 1' -90' Чикаго Файр (Чикаго) 0:4 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    14.04.2024 1' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 0:0 Коламбус (Коламбус)
    07.04.2024 1' -90' Миннесота Юнайтед (Миннесота) 1:1 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    31.03.2024 1' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 3:1 Сент-Луис (Сент-Луис)
    24.03.2024 1' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 1:2 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    10.03.2024 1' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 1:2 Колорадо (Денвер)
    02.03.2024 1' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 3:0 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    25.02.2024 1' -90' Сент-Луис (Сент-Луис) 1:1 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    22.02.2024 1' -90' Интер (Майами) 2:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
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