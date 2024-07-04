B. Palacios Alzate - статистика
#30
|Имя
|B. Palacios Alzate
|Команда
|Атлетико Минейро
|Состав
|Основной
|Позиция
|Имя
|B. Palacios Alzate
|Команда
|Атлетико Минейро
|Состав
|Основной
|Позиция
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|1' - 62'
|Атлетико Минейро
|1:1
|Куяба
|Бразилия. Серия А, 23 тур
|14.08.2024
|Был в запасе
|Сан-Лоренсо
|1:1
|Атлетико Минейро
|Кубок Либертадорес, 1/8 финала, первый матч
|11.08.2024
|Был в запасе
|Крузейро
|0:0
|Атлетико Минейро
|Бразилия. Серия А, 22 тур
|04.08.2024
|Был в запасе
|Крисиума
|2:1
|Атлетико Минейро
|Бразилия. Серия А, 21 тур
|29.07.2024
|Был в запасе
|Атлетико Минейро
|2:1
|Коринтианс
|Бразилия. Серия А, 20 тур
|21.07.2024
|Был в запасе
|Атлетико Минейро
|2:0
|Васко да Гама
|Бразилия. Серия А, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Минейро
|10
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2024
|1' -62'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Куяба (Куяба)
|11.08.2024
|Был в запасе
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|0:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|04.08.2024
|Был в запасе
|Крисиума (Крисиума)
|2:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|29.07.2024
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|21.07.2024
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|17.07.2024
|88' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|12.07.2024
|90' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|08.07.2024
|73' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|84'
|04.07.2024
|67' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:3
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|30.06.2024
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|27.06.2024
|1' -75'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|24.06.2024
|57' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Форталеза (Форталеза)
|58'
|21.06.2024
|68' -90'
|Витория (Сальвадор)
|4:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|88'
|18.06.2024
|75' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:3
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|12.06.2024
|70' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|02.06.2024
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Баия (Салвадор)
|04.05.2024
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|0:3
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)