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    B. Palacios Alzate - статистика

    #30
    Имя B. Palacios Alzate
    Команда Атлетико Минейро
    Состав Основной
    Позиция
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    17.08.2024 1' - 62' Атлетико Минейро 1:1 Куяба Бразилия. Серия А, 23 тур
    14.08.2024 Был в запасе Сан-Лоренсо 1:1 Атлетико Минейро Кубок Либертадорес, 1/8 финала, первый матч
    11.08.2024 Был в запасе Крузейро 0:0 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 22 тур
    04.08.2024 Был в запасе Крисиума 2:1 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 21 тур
    29.07.2024 Был в запасе Атлетико Минейро 2:1 Коринтианс Бразилия. Серия А, 20 тур
    21.07.2024 Был в запасе Атлетико Минейро 2:0 Васко да Гама Бразилия. Серия А, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико Минейро 10 1 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.08.2024 1' -62' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Куяба (Куяба)
    11.08.2024 Был в запасе Крузейро (Белу-Оризонти) 0:0 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    04.08.2024 Был в запасе Крисиума (Крисиума) 2:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    29.07.2024 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    21.07.2024 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
    17.07.2024 88' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    12.07.2024 90' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    08.07.2024 73' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:0 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    84'
    04.07.2024 67' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:3 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    30.06.2024 1' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    27.06.2024 1' -75' Интернасьонал (Порту-Алегри) 1:2 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    24.06.2024 57' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Форталеза (Форталеза)
    58'
    21.06.2024 68' -90' Витория (Сальвадор) 4:2 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    88'
    18.06.2024 75' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 0:3 Палмейрас (Сан-Паулу)
    12.06.2024 70' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 1:2 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    02.06.2024 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Баия (Салвадор)
    04.05.2024 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:2 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    28.04.2024 Был в запасе Куяба (Куяба) 0:3 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
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