José Vargas - статистика
#88 | Полузащитник
|Имя
|José Vargas
|Команда
|Хорхе Вильстерманн
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|José Vargas
|Команда
|Хорхе Вильстерманн
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.08.2024
|Был в запасе
|Хорхе Вильстерманн
|3:0
|Гуабира
|Боливия. Примера, Клаусура, 12 тур
|11.08.2024
|Был в запасе
|Аврора
|0:0
|Хорхе Вильстерманн
|Боливия. Примера, Клаусура, 11 тур
|05.08.2024
|Был в запасе
|Хорхе Вильстерманн
|2:1
|Реал Томаяпо
|Боливия. Примера, Клаусура, 9 тур
|Команда
|И
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|Дата
|Минуты
|Матч