Noah Nartey - статистика
#35 | Полузащитник
|Имя
|Noah Nartey
|Команда
|Брондбю
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Noah Nartey
|Команда
|Брондбю
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|1' - 84'
|Ольборг
|0:4
|Брондбю
|Дания. Суперлига, 5 тур
|15.08.2024
|1' - 85'
|Легия
|1:1
|Брондбю
|Лига конференций, 3 раунд, ответный матч
|11.08.2024
|1' - 90'
|Брондбю
|0:1
|Орхус
|Дания. Суперлига, 4 тур
|08.08.2024
|1' - 90'
|Брондбю
|2:3
|Легия
|Лига конференций, 3 раунд, первый матч
|04.08.2024
|1' - 78'
|Люнгбю
|0:2
|Брондбю
|Дания. Суперлига, 3 тур
|01.08.2024
|78' - 90'
|Лапи
|2:2
|Брондбю
|Лига конференций, 2 раунд, ответный матч
|29.07.2024
|1' - 90'
|Брондбю
|2:1
|Вайле
|Дания. Суперлига, 2 тур
|25.07.2024
|1' - 81'
|Брондбю
|6:0
|Лапи
|Лига конференций, 2 раунд, первый матч
|40'
|21.07.2024
|1' - 90'
|Виборг
|3:2
|Брондбю
|Дания. Суперлига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брондбю
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.08.2024
|1' -84'
|Ольборг (Ольборг)
|0:4
|Брондбю (Бреннбю)
|11.08.2024
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|0:1
|Орхус (Орхус)
|04.08.2024
|1' -78'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Брондбю (Бреннбю)
|29.07.2024
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|2:1
|Вайле (Вайле)
|21.07.2024
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|3:2
|Брондбю (Бреннбю)